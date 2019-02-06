Сервис для проведения безопасных сделок купли-продажи товаров и услуг в интернете

Что такое безопасная сделка?

Безопасная сделка – сервис защиты покупателя и продавца в интернете.
Безопасная сделка гарантирует 100% предоплату, которая хранится на счёте гаранта SafeGarant,
пока продавец не выполнит все свои обязательства, а покупатель не получит товар или услугу.
Также безопасная сделка обеспечивает сохранность средств покупателя: если продавец нарушает условия сделки,
гарант-сервис SafeGarant возвращает средства или предлагает покупателю скидку.
SafeGarant позволяет проводить сделки в различных валютах: Рубли, Доллары, Евро и BTC
(инструкцию по приобретению BTC вы можете найти в нашем приложении).

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    Согласование

    Заказчик и исполнитель договорились о безопасной сделке

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    Оплата

    Заказчик переводит деньги на безопасный счёт SafeGarant

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    Выполнение

    Исполнитель осуществляет передачу товара или выполнение услуги заказчику

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    Проверка

    Заказчик проверяет товар или услугу на соответствие условиям сделки

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    Выплата и закрытие

    SafeGarant переводит деньги исполнителю и завершает сделку

Решение споров

Выставление претензии

  • Если товар или услуга не соответствует заявленным ранее характеристикам, то заказчик может выставить претензию исполнителю. В этом случае деньги будут переданы исполнителю только после того, как стороны придут к соглашению и претензия будет снята.

 

Возможность частичного или полного возврата

  • Для урегулирования возникших разногласий стороны могут договориться о возврате товара или скидке на уже отправленный товар. В этом случае деньги либо вернутся заказчику, либо будет возвращена часть суммы, которую стороны согласуют между собой.

 

Арбитраж

  • Арбитражная команда SafeGarant помогает урегулировать спор, проводя независимое расследование. Оценка ситуации и принятие решения осуществляются исключительно на основе документально подтвержденных фактов. Являясь независимой стороной, мы не имеем заинтересованности в принятии решения в пользу какой-либо из сторон.

Кому полезен гарант-сервис SafeGarant?

Продавцам

  • Продажа товаров и услуг по 100% предоплате
  • Гарантия оплаты при выполнении обязательств
  • Бесплатное разрешение споров с покупателями
  • Без усложнения процесса покупки
  • Удобный интерфейс и бесплатная интеграция
  • Защита от подлога и мошенничества

Покупателям

  • Возвращает деньги при невыполнении заказа
  • Защищает сделки на любую сумму
  • Исключает подлог и мошенничество
  • Без ограничений по типу товара или виду услуг
  • Оперативно разрешает споры с продавцом

Фрилансерам

  • SafeGarant гарантирует точность выполнения условий сделки
  • Исключает возможность несогласованного изменения её условий
  • Страхует фрилансера от необоснованных претензий заказчика
  • Препятствует несанкционированному использованию интеллектуальной собственности
  • Возвращает деньги заказчику, если заказ не выполнен или не соответствует техзаданию
  • Защищает сделки на любую сумму и для любого вида работ
  • Оперативно разрешает возникшие споры

Почему пользователи выбирают SafeGarant

  • Виктор
    Виктор"Сделка по продаже цифрового товара прошла успешно. Выступал в качестве продавца. Деньги переведены на счет в установленный срок. Советую в качестве гарант-сервиса."
  • Генадий
    Генадий"Сегодня провел сделку. Все отлично,быстро и без всяких заморочек."
  • Андрей
    Андрей"Спасибо! Сделка прошла слажено, на все сообщения и звонки отвечали быстро и корректно."
  • Ирина
    Ирина"Отличный сервис! Я покупатель и чувствовала себя уверенно. Спасибо вам!"

Начните использовать SafeGarant прямо сейчас

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Контакты

email: [email protected]