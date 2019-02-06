Безопасная сделка – сервис защиты покупателя и продавца в интернете.

Безопасная сделка гарантирует 100% предоплату, которая хранится на счёте гаранта SafeGarant,

пока продавец не выполнит все свои обязательства, а покупатель не получит товар или услугу.

Также безопасная сделка обеспечивает сохранность средств покупателя: если продавец нарушает условия сделки,

гарант-сервис SafeGarant возвращает средства или предлагает покупателю скидку.

SafeGarant позволяет проводить сделки в различных валютах: Рубли, Доллары, Евро и BTC

(инструкцию по приобретению BTC вы можете найти в нашем приложении).