Безопасная сделка – сервис защиты покупателя и продавца в интернете.
Безопасная сделка гарантирует 100% предоплату, которая хранится на счёте гаранта SafeGarant,
пока продавец не выполнит все свои обязательства, а покупатель не получит товар или услугу.
Также безопасная сделка обеспечивает сохранность средств покупателя: если продавец нарушает условия сделки,
гарант-сервис SafeGarant возвращает средства или предлагает покупателю скидку.
SafeGarant позволяет проводить сделки в различных валютах: Рубли, Доллары, Евро и BTC
(инструкцию по приобретению BTC вы можете найти в нашем приложении).
Что такое безопасная сделка?
Безопасная сделка – сервис защиты покупателя и продавца в интернете.
Согласование
Заказчик и исполнитель договорились о безопасной сделке
Оплата
Заказчик переводит деньги на безопасный счёт SafeGarant
Выполнение
Исполнитель осуществляет передачу товара или выполнение услуги заказчику
Проверка
Заказчик проверяет товар или услугу на соответствие условиям сделки
Выплата и закрытие
SafeGarant переводит деньги исполнителю и завершает сделку
Решение споров
Выставление претензии
- Если товар или услуга не соответствует заявленным ранее характеристикам, то заказчик может выставить претензию исполнителю. В этом случае деньги будут переданы исполнителю только после того, как стороны придут к соглашению и претензия будет снята.
Возможность частичного или полного возврата
- Для урегулирования возникших разногласий стороны могут договориться о возврате товара или скидке на уже отправленный товар. В этом случае деньги либо вернутся заказчику, либо будет возвращена часть суммы, которую стороны согласуют между собой.
Арбитраж
- Арбитражная команда SafeGarant помогает урегулировать спор, проводя независимое расследование. Оценка ситуации и принятие решения осуществляются исключительно на основе документально подтвержденных фактов. Являясь независимой стороной, мы не имеем заинтересованности в принятии решения в пользу какой-либо из сторон.
Кому полезен гарант-сервис SafeGarant?
Продавцам
- Продажа товаров и услуг по 100% предоплате
- Гарантия оплаты при выполнении обязательств
- Бесплатное разрешение споров с покупателями
- Без усложнения процесса покупки
- Удобный интерфейс и бесплатная интеграция
- Защита от подлога и мошенничества
Покупателям
- Возвращает деньги при невыполнении заказа
- Защищает сделки на любую сумму
- Исключает подлог и мошенничество
- Без ограничений по типу товара или виду услуг
- Оперативно разрешает споры с продавцом
Фрилансерам
- SafeGarant гарантирует точность выполнения условий сделки
- Исключает возможность несогласованного изменения её условий
- Страхует фрилансера от необоснованных претензий заказчика
- Препятствует несанкционированному использованию интеллектуальной собственности
- Возвращает деньги заказчику, если заказ не выполнен или не соответствует техзаданию
- Защищает сделки на любую сумму и для любого вида работ
- Оперативно разрешает возникшие споры
Почему пользователи выбирают SafeGarant
- "Сделка по продаже цифрового товара прошла успешно. Выступал в качестве продавца. Деньги переведены на счет в установленный срок. Советую в качестве гарант-сервиса."
- "Сегодня провел сделку. Все отлично,быстро и без всяких заморочек."
- "Спасибо! Сделка прошла слажено, на все сообщения и звонки отвечали быстро и корректно."
- "Отличный сервис! Я покупатель и чувствовала себя уверенно. Спасибо вам!"
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