Сопровождение материальных ценностей и грузов

Объединение «Гарант-Сейф» предлагает физическим и юридическим лицам профессиональные услуги инкассации денежных средств и сопровождения грузов на территории стран СНГ:
К сопровождению грузов и работе в службе инкассации привлекаются только опытные сотрудники охраны, прошедшие специальную подготовку в соответствии с законодательством стран СНГ и имеющие разрешение на ношение и использование служебного оружия.
Региональное отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности «Гарант-Сейф» Объединение «Гарант-Сейф» оказывает полный спектр услуг на рынке безопасности в России, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
Мы работаем в строгом соответствии с законодательством стран присутствия и обеспечиваем выполнение всех требований, установленных нормативными актами.
Инкассация денежных средств и ценных бумаг — ответственная и рискованная процедура. Любая транспортировка грузов, представляющих интерес для злоумышленников, требует профессионального подхода и надежной системы безопасности. Именно это мы обеспечиваем нашим клиентам.
Услуга сопровождения, оказываемая сотрудниками Объединения «Гарант-Сейф», востребована среди владельцев транспортных компаний, а также предпринимателей, деятельность которых связана с перевозкой дорогостоящих грузов на территории России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Потеря таких грузов может существенно повлиять на финансовые показатели и деловую репутацию.
Инкассация и сопровождение материальных ценностей — это комплекс мер, направленный на минимизацию рисков утраты как самого груза, так и транспортного средства, перевозящего имущество заказчика.
Сотрудники Объединения «Гарант-Сейф» обеспечивают надежную защиту грузов во время движения и на стоянках транспортных средств, предотвращая возможные посягательства со стороны преступных элементов.
Максимальная безопасность перевозки денежных средств, важных документов, высокотехнологичного оборудования и других ценных грузов достигается благодаря профессиональному подходу и современным методам обеспечения охраны.
Перевозка денежных средств и ценных грузов всегда связана с повышенными рисками. Наиболее распространённые угрозы: нападения на транспортные средства, засады, имитация аварийных ситуаций, попытки блокировки маршрута.
Подготовка сотрудников охраны
Сотрудники проходят специальное обучение:
Это позволяет обеспечить сохранность груза и безопасность заказчика.
Перевозка денежных средств и ценных бумаг осуществляется в рамках договора, заключаемого с клиентом. Эта деятельность не является банковской операцией и не требует банковской лицензии.
Обязанности охраны включают обеспечение сохранности имущества при транспортировке и защиту представителей клиента, участвующих в перевозке.
В подобных ситуациях экипаж действует строго по протоколу, направленному на обеспечение безопасности груза и жизни людей.
Преступники могут использовать:
Наши сотрудники обучены минимизировать риски и действовать по отработанным сценариям, сохраняя безопасность перевозки.
Наша компания оказывает услуги по перемещению денежных средств и материальных ценностей на специализированном транспорте в сопровождении вооружённой охраны.
Инкассация востребована, когда необходимо безопасно доставить выручку или ценности из торгового предприятия, офиса или другого объекта в банк либо организацию-получателя.
Экономия времени. Передача выручки профессиональным инкассаторам избавляет клиентов от необходимости регулярных визитов в банк.
Отсутствие лимитов. Мы перевозим любые объёмы наличности и материальных ценностей, гарантируя их сохранность.
Соблюдение законодательства. Деятельность регламентируется действующими нормативными актами стран присутствия.
Прозрачные условия. Для постоянных клиентов заключаются долгосрочные договоры с фиксированными тарифами, стоимость зависит от объёма перевозки и маршрута.
Стандартная бригада включает:
Для исключения рисков состав команд регулярно меняется.
