Сопровождение материальных ценностей и грузов

Логотип Гарант Сейф

Заказать инкассацию

Объединение «Гарант-Сейф» предлагает физическим и юридическим лицам профессиональные услуги инкассации денежных средств и сопровождения грузов на территории стран СНГ:

  • ИНКАССАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
  • СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ИНКАССИРОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  • Вооружённое сопровождение грузов по территории России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

К сопровождению грузов и работе в службе инкассации привлекаются только опытные сотрудники охраны, прошедшие специальную подготовку в соответствии с законодательством стран СНГ и имеющие разрешение на ношение и использование служебного оружия.

Отследить заказ

Региональное отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности «Гарант-Сейф» Объединение «Гарант-Сейф» оказывает полный спектр услуг на рынке безопасности в России, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Мы работаем в строгом соответствии с законодательством стран присутствия и обеспечиваем выполнение всех требований, установленных нормативными актами.

Надёжно

Ваши ценности под безупречной защитой. Мы гарантируем безопасность каждого этапа инкассации и перевозки благодаря строгому соблюдению протоколов, современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу. Надежность нашей работы подтверждена многолетним опытом.

Удобно

Обладаем всеми необходимыми разрешениями и лицензиями для осуществления охранной и инкассаторской деятельности в соответствующих юрисдикциях.

Выгодно

Оптимизируйте расходы и повысьте эффективность. Наши услуги — это не только безопасность, но и разумная экономия вашего времени и ресурсов. Мы снимаем с вас риски и издержки, связанные с самостоятельной перевозкой наличности и ценностей, позволяя вам сосредоточиться на развитии бизнеса.

Инкассация денежных средств и ценных бумаг — ответственная и рискованная процедура. Любая транспортировка грузов, представляющих интерес для злоумышленников, требует профессионального подхода и надежной системы безопасности. Именно это мы обеспечиваем нашим клиентам.

Сопровождение материальных ценностей и грузов

Услуга сопровождения, оказываемая сотрудниками Объединения «Гарант-Сейф», востребована среди владельцев транспортных компаний, а также предпринимателей, деятельность которых связана с перевозкой дорогостоящих грузов на территории России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Потеря таких грузов может существенно повлиять на финансовые показатели и деловую репутацию.

Инкассация и сопровождение материальных ценностей — это комплекс мер, направленный на минимизацию рисков утраты как самого груза, так и транспортного средства, перевозящего имущество заказчика.

Сотрудники Объединения «Гарант-Сейф» обеспечивают надежную защиту грузов во время движения и на стоянках транспортных средств, предотвращая возможные посягательства со стороны преступных элементов.

Максимальная безопасность перевозки денежных средств, важных документов, высокотехнологичного оборудования и других ценных грузов достигается благодаря профессиональному подходу и современным методам обеспечения охраны.

Нам доверяют

Вопросы-ответы

Несёт ли экипаж инкассаторов материальную ответственность за ценности или деньги, которые он сопровождает?
Согласно условиям заключаемого договора на оказание охранных услуг, компания, выполняющая услуги инкассации и сопровождения, несёт материальную ответственность в случае повреждения или хищения ценностей, если это произошло по вине сотрудников.
Возможен ли разовый заказ услуги инкассации или вооружённого сопровождения при перевозке материальных ценностей?
Да. Наша компания предоставляет как разовые услуги, так и долгосрочные договоры на инкассацию и сопровождение грузов. Возможны регулярные и нерегулярные выезды экипажа по заявкам клиентов.
Как быстро, с момента подачи заявки на инкассацию, экипаж прибывает по указанному адресу?
Маршрут строится с учётом дорожной ситуации, прибытие обычно занимает не более одного часа. Перед выездом сотрудники проходят обязательный инструктаж. Движение спецавтомобиля отслеживается диспетчерской службой в режиме реального времени с использованием навигационных систем.
Какие документы необходимы для заказа услуги инкассации?
Для физических лиц требуется паспорт, для юридических лиц — учредительные и регистрационные документы. Услуги предоставляются исключительно на основании договора.
Угрозы в процессе выполнения задач по инкассации и сопровождению ценных грузов
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИНКАССАЦИЕЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕМ ЦЕННЫХ ГРУЗОВ

Перевозка денежных средств и ценных грузов всегда связана с повышенными рисками. Наиболее распространённые угрозы: нападения на транспортные средства, засады, имитация аварийных ситуаций, попытки блокировки маршрута.

Подготовка сотрудников охраны

Сотрудники проходят специальное обучение:

  • тактика действий при нападениях;
  • работа со средствами связи;
  • использование оружия и спецсредств;
  • сопровождение в условиях движения;

Это позволяет обеспечить сохранность груза и безопасность заказчика.

ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ (ИНКАССАЦИИ)

Перевозка денежных средств и ценных бумаг осуществляется в рамках договора, заключаемого с клиентом. Эта деятельность не является банковской операцией и не требует банковской лицензии.

Обязанности охраны включают обеспечение сохранности имущества при транспортировке и защиту представителей клиента, участвующих в перевозке.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ
  • ПОЛОМКА АВТОМОБИЛЯ ИНКАССАЦИИ
  • ДТП во время перевозки
  • Возгорание автомобиля
  • Обнаружение подозрительных предметов или устройств
  • Попытки нападения

В подобных ситуациях экипаж действует строго по протоколу, направленному на обеспечение безопасности груза и жизни людей.

Методы нападений и меры противодействия

Преступники могут использовать:

  • искусственные препятствия на дороге;
  • имитацию аварий или ремонта;
  • попытки проникновения в автомобиль («автостоп»);
  • засады на маршрутах.

Наши сотрудники обучены минимизировать риски и действовать по отработанным сценариям, сохраняя безопасность перевозки.

Запрос на инкассацию

code@gmail.com
Написать в Whatsapp

Услуги инкассации: особенности перемещения и защиты денежных средств

Наша компания оказывает услуги по перемещению денежных средств и материальных ценностей на специализированном транспорте в сопровождении вооружённой охраны.

Инкассация востребована, когда необходимо безопасно доставить выручку или ценности из торгового предприятия, офиса или другого объекта в банк либо организацию-получателя.

Мы обеспечиваем:

Преимущества работы с нами

Экономия времени. Передача выручки профессиональным инкассаторам избавляет клиентов от необходимости регулярных визитов в банк.

Отсутствие лимитов. Мы перевозим любые объёмы наличности и материальных ценностей, гарантируя их сохранность.

Соблюдение законодательства. Деятельность регламентируется действующими нормативными актами стран присутствия.

Прозрачные условия. Для постоянных клиентов заключаются долгосрочные договоры с фиксированными тарифами, стоимость зависит от объёма перевозки и маршрута.

Особенности деятельности инкассаторов

Стандартная бригада включает:

Для исключения рисков состав команд регулярно меняется.

Сотрудники действуют строго по установленным протоколам:

Заказ услуги

Если вам требуется инкассация, позвоните нам или напишите в WhatsApp. Мы согласуем детали и предоставим инкассаторский экипаж в назначенное время.

Наши сотрудники обладают необходимой подготовкой, оснащены современными средствами защиты и обеспечат полную безопасность ваших денежных средств и ценностей.

Написать в Whatsapp